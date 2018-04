Disse taler på 1. mai

Nyheter

1. mai er det Arbeidernes internasjonale kampdag, og det markeres med taler på Rådhusplassen på Åndalsnes.

Årets hovedtaler er Theo Koritzinsky. 76-åringen er politiker, lektor og forfatter, og han har tidligere vært leder i både SV og Sosialistisk Ungdomsforbund. Han var stortingsrepresentant for Oslo fra 1985 til 1993.

Taler gjør også Sunndalingen Jakob Vorren fra AUF.

Konfransier for dagen er Per Arne Skomsø. Det blir også kaffepause, diktlesning, loddsalg og allsang.

- Theo Koritzinsky har hatt en lang karriere i partiet, og det er veldig stas at kommer til Rauma for å tale på 1. mai. Han er en av mine store forbilder, og jeg tror han har vært et forbilde også for mange andre. Han er en veldig god taler og har en inkluderende måte å være på. Han har også vært godt likt av andre partier, forteller Skomsø.

– 1. mai er fortsatt viktig Fredric Holen Bjørdal (Ap) mener at Norge trenger ei regjering som har «arbeid til alle» som sin viktigste prioritering.

Han mener at det fortsatt er viktig å markere 1. mai.

- Vi er i en situasjon der forskjellene øker for hvert år i Norge, så det er fortsatt nørdvendig å markere 1. mai. Vi ser det også internasjonalt, at det blir vanskeligere for arbeiderne. Vi må heve vanlige arbeidsfolk sin status i hele Europa og i Norge, sier han.

Disse taler i fylket

I følge frifagbevegelse.no taler disse i resten av fylket:

Averøy: Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, er talar.

Hustadvika: Kristine Nordenson Kallset frå Arbeidarpartiet er talar.

Molde: Kristine Nordenson Kallset, assisterande partisekretær i Arbeidarpartiet, er talar.

Smøla: Roger Osen, ordførar for Arbeidarpartiet, er talar.

Stranda: Jon Aasen, fylkesordførar for Arbeidarpartiet, er talar.

Surnadal: Astrid Eide Hoem, sentralstyremedlem i AUF, er talar.

Sykkylven: Per Vidar Kjølmoen, leiar i Møre og Romsdal Arbeidarparti, er talar.

Tingvoll: Arne Grødahl, nestleiar i Kristiansund Arbeidarparti, er talar.

Ulsteinvik: Hovudtalar er Petter Eide, stortingsrepresentant frå Oslo for Sosialistisk Venstreparti. Også blant talarane er Else-May Botten, stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet.

Volda: Hovudtalar er Petter Eide, stortingsrepresentant frå Oslo for Sosialistisk Venstreparti. Blant talarane er også Else-May Botten, stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet.

Ørsta: Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant frå Arbeidarpartiet, er talar.

Ålesund: Hovudtalar er Stein Kristiansen frå Raudt i Kristiansund. Petter Eide, stortingsrepresentant frå Oslo for Sosialistisk Venstreparti, er talar. Du høyrer dei frå klokka 11.30

Som vi ser taler Per Vidar Kjølmoen fra Rauma i Sykkylven tirdag.