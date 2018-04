Dømt til fem måneder i fengsel

Nyheter

En mann i 20-åra fra Rauma er i Romsdal tingrett dømt til fem måneders fengsel. Saken var oppe i Romsdal Tingrett i midten av april, og saken gikk som tilståelsesdom:

Han ble dømt for å ha oppbevart narkotika ved to ulike anledninger. I august ble han tatt for å oppbevarte vel 27 gram kokain, 43 gram hasjis, 15 narkotiske tabletter og en mindre mengde amfetamin. I januar oppbevarte han til sammen vel 25 gram hasjis, vel 50 gram marihuana og 30 narkotiske tabletter. Han var også i besittelse av stoff som er regnet som dopingmiddel - 254 tabletter inneholdene anabole stereoider.

Han ble også dømt for å ha brukt narkotika forut for den ene av de to anledningene, og for å ha kjørt personbil til tross for at han var påvirket.

Siktede forklarte i retten at han skuille bruke narkotikaen selv, og at han ikke hadde planer om å selge det.

Tatt med anabole steroider, kokain, hasj og amfetamin En person fra Rauma er siktet for å ha vært i besittelse av en hel rekke narkotiske stoffer og for kjøring i påvirket tilstand.

- Siktede har forklart at all narkotikaen var ment til eget bruk. Det er imidlertid snakk om et stort kvantum, og retten legger etter dette til grunn at det uansett foreligger en klar spredningsfare. Dette må legges vekt på i straffeutmålingen, konkluderer retten.

Mannen er tidligere domfelt flere ganger, og dette ble vektlagt i skjerpende retning. I retten utrykte han et ønske om å få behandling, for eksempel på en rusinstitusjon. Retten ber kriminalomsorgen vurdere hvorvidt mannen anses egnet for å sone straffen i en institusjon.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale en bot på 10.000 kroner, og han fradømmes retten til å kjøre motorvogn i tre år.