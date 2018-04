Stort vårslepp for brummende nostalgi

Nyheter

I strålende sol kom de rullende både kort- og langvegsfra. Alle til det som trolig er sesongens første veterankjøretøytreff her i området. Bortsett fra i fjor, da det måtte avlyses på grunn av snøvær, har Knut-Tor Sylte arrangert treffet de siste 12 åra. Bak seg har han Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk klubb (NRKK) som står for regien.

En brannbil man kan løpe fra

– Vi har hatt 70 kjøretøy her tidligere, men denne gangen tror jeg det kan være flere, sier Sylte og myser mot sola, alle folka og rekkene med biler som strekker seg oppover Mjelva.

– Det er ikke så mange fra Sunnmøre her, men det er mange fra Nordmøre, en del fra Molde og omegn, Eide og Fræna. Og så er det lokale folk som er her, oppsummerer Sylte.

Han tok over eiendommen med det gamle verkstedet i 2003, og har siden jobbet for å gjenskape miljøet, slik det en gang var der.

– Jeg forsøker å gjenskape gamle minner, og det tror jeg at jeg har fått til. Hit i dag kommer det både barnefamilier og eldre, som har lyst å titte. Jeg tror folk kommer både for å se det jeg har her, og for å se alle de flotte kjøretøyene som folk tar med seg. Dette gir meg noe, det er veldig gøy å få vist fram plassen. Og så prøver jeg å få snakket med flest mulig, sier han og geleider journalisten rundt på andre siden av huset.

I hjørnet der, der står den røde brannbilen fra 1954. Bilen han husker fra feriene hos besteforeldrene på Åndalsnes.

– Det er denne man kunne løpe fra, dette. Man kom fram til brannen før bilen, kommer det fra en forbipasserende kar.

Og latteren runger.

– Viktig historie

Sylte mener det er viktig at gamle kjøretøy blir tatt vare på, fordi det er historie.

– Jeg er litt spent framover, om vi greier det. Flere og flere er opptatt av miljø, og det er bra, men jeg er redd politikerne skal finne på nye regler som skal gjøre det vanskeligere. For eksempel så er det allerede vanskelig å få kjøpt riktig bensin til mange av veterankjøretøyene. Mange liker best å gå på 98, ikke 95, – den er det mye etanol i som ødelegger bilene. Med 95- bensin forurenser de også mer. Og for de aller fleste så brukes veterankjøretøyene til å kjøre til og fra treff.

En gammel Norton

En av dem som har tatt turen til treffet, er Arnfinn Høybakk fra Åndalsnes. I rekka av veteranmotorsykler, finner vi hans.

– En gammel Norton Commando, 75-modell, sier han.

Og nostalgien er på plass hos han, slik den er hos de fleste eiere av veterankjøretøy.

– Dette er noe som var den gangen jeg skulle kjøre opp. Jeg har hatt den i 18 år, forteller han.

Og forstår vi han rett er den ikke bare til stas.

– Jeg har en Honda Goldwing jeg kjører til vanlig, men den har gått 30 mil denne også, sier han og titter mot sykkelen.

– Den har skivebremser både foran og bak. Så en må virkelig ta i, sier han og ler.