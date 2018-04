Tvunget til å utrede Romsdalsaksen uansett?

Nyheter

Kjære folkevalgte. Det som mest sannsynlig vil skje er at en må utrede Romsdalsaksen uansett. Dette fordi finansdepartementet lite trolig vil finansiere Møreaksen før de vet at alle aktuelle alternativ har gått gjennom en grundig vurdering.

Romsdalsaksen har blitt verifisert gjennom 3. part, som viser at RA har lavere byggekostnader, og gjennom SVV sine kalkyler betydelig lavere livsløpskostnader. Faktisk et snitt på ca 180 millioner kr lavere pr år.

En så stor og kostnadskrevende fjordkryssing vil altså neppe bli finansiert før bestemmende myndigheter vet at alle steiner er snudd for å få kostnadene ned. Så er spørsmålet, er alle steiner snudd når Romsdalsaksen ikke er utredet? Nei, selvfølgelig ikke.

Derfor fylkespolitikere, er det flere gode grunner å stemme for utredning i fylkestinget snarest. For nå vil det ikke utsette noen fremdrift, men ved å utsette det må en regne med at det kommer et pålegg fra sentrale myndigheter senere.

Det vil i tillegg være helt unaturlig å straffe fylket, om en klarer å få kostnadene ned. Så her har vi alt å vinne på å få gjort utredningen snarest.

Godt valg.