– Dette frister til gjentakelse, sier arrangementsansvarlig på Sødahlhuset, Rannveig Nyheim.

Lørdag kveld arrangerte de, etter initiativ fra Naturvernforbundet, en klesbyttekveld. Et av målene med kvelden er å vise folk at det er veldig mye fint som er brukt.

Feilkjøp andre kan ha glede av

– De fleste har klær som er blitt for små, for store eller at det er feilkjøp. Her kan man ta med inntil sju plagg. Så får man klesbyttelapper og kan nye plagg for lappene, sa Nyheim i forkant av arrangementet.

– Vi på Sødahlhuset er opptatt av å resirkulere ting – å ta vare på den fine planeten vi har. Da må vi bruke brukt og reparere ting og ha dette i fokus. Vi må bli flinkere til å bruke de tingene vi har. Dette er ikke et arrangement som vi tjener mye penger på; dette gjør vi for å være et forbilde og vise folk at det er veldig mye fint brukt. Det er jo utrolig artig at man kan ta med klær man ikke bruker og bytte i sju nye plagg, sier Nyheim.

– Frister til gjentakelse!

Etter klesbyttekvelden oppsummerer hun slik:

– Dette var veldig positivt. Det kom litt mer folk enn i fjor, og over hundre plagg fikk nye eiere. Folk synes det er kjempeartig å kunne levere inn brukte klær de ikke vil ha lenger, for så å ta med seg nye heim. Noen fant mange plagg, andre fant noen få. For oss på Sødahlhuset er det kjekt å få støtte opp om en så god sak, for det er ufattelig viktig at vi kan bruke ting opp igjen. Og så ble dette en sosial og fin kveld som man blir glad av, sier hun.

Nyheim forteller at det kun var dameklær som kom inn denne gangen.