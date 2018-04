- Dette er hakket før en stygg, alvorlig krasj

Nyheter

Nå vil Rauma-lensmann Roar Mordal Hilde opprette en undersøkelsessak i politidistriktet for å finne ut hvem som kjørte vogntoget som sto for den hasardiøse forbikjøringa 19. april ved 17-tida i Brustuggulia på E136.

- Jeg er enig med Trygg Trafikk; dette er til å bli kvalm av – dette er jo hakket før en stygg, alvorlig krasj, sier lensmannen.

Det var VG som først publiserte videoen, og til VG sier Trygg Trafikks Erik Hartmann at han blir kvalm av det han ser.

Lensmannen sier at slike sjåfører må ut av trafikken:

- Slike cowboyer kan vi ikke ha på vegene, det være eg i vårt fylke eller ellers.

Han sier at det åpenbart er en transportør som eier bilen.

- De burde ha all interesse av å luke ut den type ansatte fra sin arbeidsstokk, sier han.

Sjåføren som ble forbikjørt, og har tatt videoen med dashbordkamera, vil ikke stå fram med navn i Åndalsnes Avis. Men han forteller hva som skjedde:

- Jeg lå i oppoverbakken i noen og 70 – jeg var ganske lett lasta. På slutten av strekket bestemmer han seg for at han skal gå forbi. Når du kjører stort, så vil du ikke miste for mye fart i oppoverbakken.

- Jeg ser at han kommer, og jeg må bremse ned – ellers smeller det.

- Hva tenkte du da?

- Jeg tenkte at; er det mulig? Hva er vitsen med å kjøre forbi foran to svinger, når jeg lå rett under fartsgrensen?

- Har du opplevd noe liknende før?

- Nei, ikke så ille. Men det er jo noe du ser støtt og stadig når du "bor" på landevegen.

Sjåføren hadde vært på Hareid og skulle til Oslo. Han er godt kjent på ruta og kjører ti turer i måneden mellom Oslo og Sunnmøre.