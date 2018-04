Nyheter

Rauma kommune inviterer til den store Strandryddedagen lørdag 5. mai, som en del av kampanjen «Hold Midt-Norge rent 2018.»

Kommunen leverer og henter

Dag Søvik i Rauma kommune oppfordrer alle skoler, lag, foreninger, bedrifter og alle andre til å være med å rydde. Han lover at kommunen skal gjøre det så enkelt som mulig for alle å være med å rydde.

– Norske strender og havbunnen vår er full av plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, poser, tauverk, flasker og glasskår., skriver han på Rauma kommunes heimesider.

Kommunen leverer ut sekker og engangshansker som enten hentes på servicetorget eller kjøres ut sammen med renovasjonsbilen.

Hele Norden

Det innsamlete søppelet kan settes ut sammen med det vanlige søppelet på ordinære renovasjonsdager. Søvik understreker at søppelet må sikres, slik at det ikke blåser utover, og at man må si ifra til kommunen eller J.O. Moen Miljø AS om at søppelet er klar for henting

Strandryddedagen er landsomfattende og er en del av strandryddeuken som vil foregå fra og med 30. april til og med 6. mai.

Også i Danmark, Finland, Færøyene, Åland, Sverige, Grønland og Island er man med på strandryddedagen.

Småbåtforeningen vant

Søvik oppfordrer de som er med på å melde inn sin rydding på holdmidtnorgerent.no. Man er da med i trekningen av pengepremier.

Under ryddeaksjonen 2017 vant Åndalsnes småbåtforening 5000 kroner for sin innsats.

Vi inviterer til ryddedugnad

I ly av Line Elvsåshagens serie på NRK, «Planet Plast,» har NRK invitert andre medier til å arrangere en stor ryddedugnad i sitt dekningsområde den 3. mai.

Denne vil Åndalsnes Avis være med på og redaktør Per-Kristian Bratteng vil at flest mulig i Rauma hiver seg med og bruker denne dagen til å rydde søppel.

– Dette er ikke noen konkurrent til strandryddedagen, snarere et supplement, under- streker han.

– Vi lover en premie til de personer eller det laget eller den foreningen som sender melder seg på og sender oss tekst om og bilder av hva de har funnet.

Mye søppel

Bratteng sier Åndalsnes Avis ønsker at folk forteller hvor de har de plukket, hvor mye de og om de fant noe som var spesielt. Han ønsker også at folk sender bilder av det dere har funnet, slike at avisa kan presentere et helt søppelberg.

– Men det viktigste er at alle gjør litt. Til sammen blir det mye, understreker Bratteng.

Han har vært med på et slikt stunt før.

– Da jeg jobbet som journalist på Finnsnes i Troms ryddet jeg hundre meter av innfartsvegen til Finnsnes. Jeg fant utrolige mengder søppel, og det er jeg sikker på at vi vil gjøre i Rauma også. Etter vinteren har mye blitt blåst ut i naturen og langs vegene, og det er lettere å plukke dette opp nå, før det blir grønt.

Påmelding

For å melde seg på kan man enten sende e-post til redaksjon@andalsnes-avis.no eller fylle ut dette skjemaet.

– Man kan også sende bilder fra oppryddingen sin på samme e-post-adresse, sier Bratteng.

Han tror mange fikk en oppvåkning av bildene av den plastfylte kvalen som ble fanget i fjor sommer.

– Derfor håper vi at så mange som mulig hiver seg med både oss og på strandryddedagen!