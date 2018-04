Erna Solberg under Mannen

Nyheter

Statsminister Erna Solberg er på besøk i Rauma og er akkurat nå på omvisning på Lyngheim hos Gunn og Jørgen Sogge som flere ganger har måttet evakuere både seg selv og alle dyrene på gården, hver gang det har vært fare for at fjellpartiet Mannen skulle rase.

Solberg vil få en beskrivelse av hvordan det er å bli evakuert så ofte som de har måttet gjøre.

Det vil også bli snakk om et beredksapsbygg som skal komme på plass for både dyr og mennesker som må evakuere hver gang det er fare for ras.

Under besøket på Lyngheim ledsages hun av ordfører Lars Olav Hustad og spesialrådgiver Ole Kjell Talberg

Etter besøket hos Gunn og Jørgen Sogge skal Erna Solberg til Tindesenteret for å få orientering om turistsatsingen i Rauma og Romsdal. Deretter skal hun på Helsehuset for å få høre om velferdsteknologi.

Vi følger statsministerens besøk i Rauma utover dagen!