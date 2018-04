Vil vise folk at det er veldig mye fint som er brukt

Nyheter

Mange har allerede vært innom og levert brukte klær, og kommer tilbake lørdag kveld for å sikre seg andre plagg i bytte.

- Vi har fått inn en god del allerede, og så går vi ut fra at mange flere kommer med klær i kveld. Det vi har fått inn er alt fra fine friluftsklær, til flotte kjoler og sko, sier Rannveig Nyheim, en av innehaverne av Sødahlhuset.

Og en av Sødahlhusets ansatte, Sunniva Siem, viser fram flere klesstativ i kjelleren som skal bæres opp når klokka nærmer seg sju.

- Vi hadde en klesbyttedag i fjor også etter initiativ fra Naturvernforbundet. Da var det på ettermiddagen med mye folk; i år prøver vi på kvelden og kombinerer det med en planlagt afterski, sier Nyheim.

Klesbyttedag-konseptet er at i stedet for at man hele tiden skal kjøpe nytt, så kan man bruke brukt.

- De fleste har klær som er blitt for små, for store eller at det er feilkjøp. Her kan man ta med inntil sju plagg. Så får man klesbyttelapper og kan nye plagg for lappene, sier Nyheim.

- Vi på Sødahlhuset er opptatt av å resiruklere ting – å ta vare på den fine planeten vi har. Da må vi bruke brukt og reparere ting og ha dette i fokus. Vi må bli flinkere til å bruke de tingene vi har. Dette er ikke et arrangement som vi tjener mye penger på; dette gjør vi for å være et forbilde og vise folk at det er veldig mye fint brukt. Det er jo utrolig artig at man kan ta med klær man ikke bruker og bytte i sju nye plagg, sier Rannveig Nyheim.