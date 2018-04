RaumaRock sender to artister til fjells

Nyheter

RaumaRock fortsetter tradisjonen med å få både artister – og publikum til fjells. I fjor opplevde de stor suksess med Di Derres konsert på Nesaksla. I år skal artistene Bare Egil, alias Egil Hegerberg, og Tea Megaard holde hver sine konserter der oppe.

Veteran

Bare Egil har gjestet RaumaRock en rekke ganger før, både som soloartist og som bandmedlem, blant annet med Black Debbath og Bare Egil Band. Også under årets festival står han på scenen med et band; Thulsa Doom spiller fredag under festivalen. Og lørdag stiller han opp med Bare Egil og Aslags Barneshow.

– På Nesaksla er Bare Egil Band bare Egil med kassegitar. Dette kan bli moro, sier festivalsjef Dag Inge Landbakk.

I ei pressemelding beskriver han Bare Egil Band som en artist som har holdt det gående i en mannsalder.

– Særegen musikk

– Med sin særegne blanding av idioti, politisk aktivisme og lokalt forankret svada satt til en stilsprikende, men alltid fengende, og i Egils egne øyne, svært fengende musikk, sier Landbakk og nevner klassikerne «Arne», «Speider’n» og «Asfalt».

Egil Hegerberg er også aktuell som deltaker i tv-showet Brille på TVNorge og som skuespiller i filmene Gilberts grusomme hevn, Hakkebakkeskogen og Det norske hus.

Er bare 15 år gammel

Om Tea Megaard sier festivalsjefen dette:

– Tea er bare 15 år men har allerede rukket å gjøre seg bemerket utenfor fylket, – sist som pauseinnslag på NRKs MGP jr. finale 2017 på Telenor Arena, foran 15.000 publikummere og én million tv-seere. Tea’s ”The Fight” fikk anbefaling og meget god omtale på Urørt NRK P3. Her heime var det stappfullt på Havnekontoret i Kristiansund da hun solgte ut egen konsert i mars.

Årets artister

Fra før er det kjent av Dumdum Boys, Raga Rockers, Gåte, Janove, Åge & Sambandet, Valentourettes, Backstreet Girls, De Press, Cazadores, Lut, Thulsa Doom, Nerli There, Ogras, Bare Egil & Aslags Barneshow, Tea Megaard og MOS er klare.