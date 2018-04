Byr opp til dans - igjen

Nyheter

Det har blitt tradisjon med dansegalla på Rauma kulturhus, og Bjørns Orkester fra Fræna, som går for å være Møre og Romsdals store danseband, har besøkt Rauma flere ganger de siste årene.

Lørdag er de tilbake, og denne gangen spiller også PK & Dansefolket opp. De har vært aktive i over 15 år, de har gitt ut elleve album, og blitt nominert til Spellemannprisen i klassen danseorkester. Bjørns Orkester har blant annet blitt tildelt Gullskoen-prisen som «Årets danseband», så det er all grunn til å tro at det vil svinge på dansegulvet lørdag.