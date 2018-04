– Dersom vi ønsker ytterligere vekst i Rauma er det rart å si nei til hotell på Øran

Nyheter

Trenger mer folk og flere hotellsenger

Hvis vi skal få ytterligere vekst i Rauma, må vi få flere folk til å komme til kommunen og bruke det Rauma har å tilby innen reiseliv og handel. Da blir det rart å si nei til en etablering av et hotell på Øran med begrunnelse at sentrum sårt trenger mer aktivitet, og et hotell.

Sist mandag behandlet planutvalget søknaden fra Raumasenteret Eiendom AS om dispensasjon fra reguleringsplanen for å etablere et hotell på Raumasenteret med til sammen 19 rom. Planutvalget utsatte saka og sendte den tilbake til administrasjonen «for å kvittere ut nye moment som har kommet inn i saka og gjøre vurdering av næringspolitiske strategier».

Saka er betent av flere årsaker. Vegvesenet og fylkeskommunen har frarådet dispensasjon. Vegvesenet mener krysset på Øran må utbedres og sier at situasjonen for myke trafikanter som skal ta seg til sentrum ikke er god nok. Fylkeskommunen mener området ikke er flomsikkert nok og varsler at den vurderer å klage dersom det blir gitt dispensasjon.

Men også rådmannens innstilling er oppsiktsvekkende. Toril Hovdenak har lagt fordeler og ulemper på vektskåla, og lander på at fordelene ikke er vesentlig større enn ulempene. Hennes kanskje tyngste argument er at «en bruksendring av 3. etasje på Raumasenteret til hotell vurderes å ville bygge opp under, og styrke, Øran som handelssenter i forhold til bykjernen og sentrum av Åndalsnes». Altså: Det ødelegger for sentrum.

Vi stiller oss spørrende til om det er en ulempe for sentrum at det etableres 19 hotellrom på Øran. Bør vi ikke i 2018 se Øran og sentrum mer under ett? Vi må kunne se at en etablering på Raumasenteret også vil komme sentrum til gode – og omvendt.

Søkerne mener det haster, og med en sommer rett rundt hjørnet, er det viktig for dem å komme i gang for å få med årets sesong. Men det er også viktig at både politikere og administrasjon er trygge på hva de gjør. Derfor var en utsettelse ikke det verste som kunne skje. Når saka nå sendes tilbake til rådmannen, har vi håp om at hun denne gangen ser flere fordeler ved etableringen enn hun gjorde i første runde.

Vi kan være med på at en etablering av et hotell i sentrum ville vært bedre enn et hotell på Øran, men det er altså ikke det Raumasenteret Eiendom AS søker om.