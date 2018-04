Det som trolig er norgeshistoriens største godsundersøkelse gjennomføres i Romsdalen nå

Nyheter

Onsdag og torsdag denne uka skal all godstransport på hele Vestlandet registreres i det som Statens vegvesen omtaler som norgeshistorias største godsundersøkelse. I ei pressemelding skriver Statens vegvesen at målet med den to døgn lange undersøkelsen, er å kartlegge alt gods som blir frakta inn og ut av Vestlandet.

- Vi stopper tungtrafikken og intervjuer sjåførene. Dette gjør vi på alle fjelloverganger mellom øst og vest, på alle ferjene langs E39, på Fjordline og en del andre ferjer, og på Statens vegvesens kontrollstasjoner, forteller leder for prosjektet i Statens vegevsen, Bjarte Børtveit.

I tillegg blir det henta inn statistikk og gjort intervju på de store godsterminalene i havnene langs kysten fra Rogaland til Møre og Romsdal.

- Målet er mer effektiv og miljøvennlig transport

I pressemeldinga skriv Statens vegvesen at godsundersøkelsen skal gi mer kunnskap i arbeidet med å nå måla i Nasjonal transportplan om mer effektiv og miljøvennlig godstransport. I tillegg er det et mål å få mer gods fra veg til sjø- og banetransport.

- Poenget er å få en oversikt over hvor transporten kommer fra, hvor den skal, hva godset er, og hvor mye det er, sier Børtveit.

Vegvesenet gjorde en liknende, men mindre, undersøkelse i 2012.

Offisiell åpning onsdag: Blir blant de første til å ta i bruk ny teknologi På Vegvesenets nye kontrollstasjon på Marstein forventer man at det skal kontrolleres 2.500 tunge kjøretøy hvert år. Onsdag var det offisiell åpning.

Børtveit håper å kunne se utviklingstrekk og kanskje identifisere rammevilkår, tiltak og endringer som har bidratt til endringer i godsstrømmen. Han sier videre at de etterpå kan komme med forslag til tiltak og at de kan peke på hva de mener er overføringspotensialet fra veg til sjø og bane er.

Det er Statens vegvesen som er oppdragsgiver for undersøkelsen, sammen med fylkeskommunene i Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er Asplan Viak og IRIS som skal lage hovedrapporten og delrapportene til de enkelte fylkene.