– Omkamp er ikke så farlig

Nyheter

Halsøy var blant flere fra Norges Lastebileierforbund (NLF) som hadde tatt turen til møtet mandag kveld.

– Vi ønsker heller at man bruker lengre tid på planlegging enn at man angrer på det som er gjort, sa han før han viste en rekke tall på hvorfor forbundet mener Romsdalsaksen er et bedre alternativ enn Møreaksen. Både drivstoffforbruk og med det utslipp av CO2 øker betrakelig.

Han viste et eksempel med vogntog på 50 tonn, der bilene gikk fra maks 5 liter på mil på tilnærmet flat veg til maks 30 liter per mil med stigning på fem prosent. Utslipp av CO2 øker fra maks 13 kg per mil på flat veg til 53-80 kg i nevnte stigning.

– Hver bil vil slippe ut 25-40 kilo CO2 i tunnelen. Det er en betydelig forurensingsfaktor, sa Halsøy.

– Og den økte drivstoffkostnaden er det til slutt næringslivet som betaler, sa han.

– Har ventet på at Rauma skulle komme på banen Det var stort oppmøte og engasjement på møtet Vågstranda Vel hadde invitert til.

Selvanntenner

Han trakk også fram brannfaren.

– Tar det fyr i et vogntog kan du bruke hvor mange pulerapparat du vil, man har ikke sjans. Og det vil selvantenne igjen på grunn av de høye temperaturene, forklarte han og la til at forbundet er imot undersjøiske tunneler.

– Vedlikeholdskostnadene i en slik tunnel vil bli astronomiske.

Bompenger

– En ting vi har søkt svar på lenge er priser på bompenger, men ingen vil komme med tall. Noen har anslått at det vil koste 2-2500 ekstra, sa han i sitt innlegg. Det kom mer om temaet senere, da han satt i «panelet» som svarte på spørsmål til slutt:

– Næringslivet i ferd med å bli kvelt av bompenger. Det er på høg tid at det tas opp. Vi må ta inn over at det er ei smertegrense på hva våre transportører kan betale. De eneste som tjener på dette er våre utenlandske kolleger. Jeg kritiserer ikke dem, men systemet som ikke fungerer. Det må bli likhet for loven, der alle forhåndsbetaler, før det kveler bransjen vår.