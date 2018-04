Disse kan leiekjøre

Nyheter

I desember 2015 vedtok planutvalget å dele ut 23 løyver for perioden høsten 2015 til våren 2019. Leiekjørerne må sette seg inn i både nasjonalt og kommunalt regelverk i tillegg til gjeldende verneforskrifter og forvaltningsplan. Det stilles krav til at de bruker uniformert vest, hjelm og registrert snøskuter, – og at de fører kjørebok.

De skal også forholde seg til at all motorferdsel i utmark skal avgrenses til det som er strengt nødvendig.

