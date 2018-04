Statsministeren til Rauma neste helg

Nyheter

Statsminister Erna Solberg skal på søndag 22. april på kaffebesøk til familiene som bor under Mannen, det blir lunsj på Tindesenteret og hun skal avslutte sitt besøk i Rauma på det nye Rauma helsehus.

Statsministeren var også i 2015 på besøk i Rauma og møtte også den gang de skredutsatte som bor under Mannen.

Her er statsministerens program for sitt besøk i Rauma søndag 22. april:

Sammen med ordfører Lars Olav Hustad skal statsministeren besøke Gunn og Jørgen Sogge på Lyngheim, der alle beboerne under Mannen møtes til kaffebesøk. Besøket vil vare rundt én time

Fra Horgheim går turen til Tindesenteret, der det serveres lunsj. Samtidig skal kommunen fortelle om reiselivssatsinga. Det er også lagt inn ei omvisning på det timelange programmet på Tindesenteret

Siste post på Rauma-programmet er et besøk og omvisning på det nye Rauma helsehus

- Statsministeren var veldig interessert i å få besøke Helsehuset, spesielt ettersom helseministeren ikke kunne komme til åpningen. At hun kommer er også vi glad for, selvfølgelig, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad.

- Hva betyr det for dere å få statsministeren til Rauma?

- Det betyr mye for dem som stadig blir evakuerte at statsministeren viser dem oppmerksomhet. Hun var her i 2015, de satte pris den gangen på å få treffe henne, og vil nok gjør det igjen. Hun vil besøke dem, snakke med dem og er oppriktig interessert i deres situasjon. Hun vil ikke bare snakke med dem når det står på, sier Hustad.

Men han er også glad for at statsministeren vil komme innom Rauma helsehus:

- Hun sier det er veldig interessant med Rauma helsehus, og det er gledelig for oss alle jobber med å få en bedre helse og omsorgstjeneste, at statsmininisteren vil komme og høre om det. Det setter vi en veldig stor pris på, sier ordføreren, som også tror at det er motiverende for alle dem som jobber der at statsministeren vier dem et besøk.

- Det er også ei fjær i hatten for Tindesenteret, som igjen får en celeber gjest på besøk.

Som vi husker var det kronprins Haakon som åpnet Norsk Tindesenter.

- Har du håp om at statsministerbesøket skal munne ut i ett eller annet?

- For det første; at dem som bor under Mannen blir sett, at de får en lettere hverdag – og ikke minst at statsministeren er godt orientert om situasjonen dersom det er tiltak som krever økonomisk støtte. Da kan hun delta i en slik setting og påvirke til det beste for innbyggerne under Mannen.

- På Tindesenteret handler det om det markedsføringsmessige; å gjøre det enda mer kjent.

- Når det gjelder Helsehuset: Det er en anerkjennelse for prosjektet vi har bygd, og nå flytter inn i, og et bevis for at vi har gjort noe riktig, at landets statsminister vil komme, sier Hustad.