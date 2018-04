Klar for Energicup i Isfjordshallen

Nyheter

– Vi har forsøkt å komprimere kampoppsettet mest mulig, slik at lagene slipper å være i Isfjordshallen hele dagen, forteller leder i personalforeningen ved Rauma Energi, Lars Smisethjell.

Han har med seg Sindre Myklebostad på arrangørlaget.

– Hver kamp varer i 10 minutter, med tre minutter mellom hver kamp. Det spilles etter vanlige innendørs fotballregler, forklarer Smisethjell.

For lag som stiller med damer fra start og som er på banen sammenhengende i minst 3 minutter per kamp, får ekstrapoeng.

– Dette innebærer at lag med inntil to damer får ett plussmål, og lag med tre eller flere damer får to plussmål, forklarer Smisethjell.

Der er 10 lag som har meldt seg på cupen:

ElementPartner 2 lag, Raumasenteret, A. Skare, PostNord, Old Young Boys, City Frisør, Wenaas Workwear og Tokle Kran foruten Rauma Energi AS sjølsagt.

– Vi minner om at det vil være en fordel med leggskinn, for her kan det bli mange tøffe tak. Vi oppfordrer lagene til å heie på hverandre og hallen er selvsagt åpen for alle som vil komme og se på. Fri entré, sier Smisethjell.

Energicupen i regi av Rauma Energi har røtter helt tilbake til 1998 da det hele startet i Raumahallen. Så fortsatte denne fotballcupen i 15 sammenhengende i Isfjordshallen og dit er også årets arrangement lagt.

– Sist denne cupen var arrangert var i 2012. Nå ønsker vi å blåse nytt liv i dette og det gjør vi blant annet som en del av at vi er 100 år i år. Vi ønsker å bli sett i lokalmiljøet og ønsker å bidra til at det blir skapt aktiviteter lokalt, sier Smisethjell.

Arrangementet avsluttes med bankett på Grand.