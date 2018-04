– Vi kom ikke så langt for å tape

Nyheter

Tokle Kran lå tidlig sterkt an til å vinne turneringen i Isfjordshallen lørdag. Spillerne som består av en gjeng kamerater, var ledet av Brede Tokle som er den eneste fra bedriften.

– De fleste av oss har spilt fotball før og nesten alle har vært innom A-laget, forteller han.

Gutta i laget påpekte da Åndalsnes Avis kom for å ta bilde av dem midtvegs i turneringen, at de var klar for å vinne.

– Vi kom ikke så langt hit for å tape.

Og det gjorde de heller ikke. De vant 3 – 1 mot A. Skare som egentlig var favorittlaget i forkant.

Rauma Energi gjorde det også sterkt og ble nummer tre.

– Det er historiens beste plassering, og vi vant mot Wenaas Workware 4 – 2, forteller Lars Smisethjell i Rauma Energi etter turneringen er over.

Bedriften er veldig fornøyd med arrangementet.

– Det så ut som folk koste seg, både publikum og spillerne. Nå ser vi frem til kveldens bankett, sier han.