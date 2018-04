Nå er medaljeseremonien igang

Nyheter

100 Libanon-veteraner får medalje på Setnesmoen Rundt 100 Libanon-veteraner får fredag i en medaljeseremoni på Setnesmoen heder og anerkjennelse for sin innsats for Norge.

Klokka 12 fredag begynte den største medaljeseremonien noen sinne på Setnesmoen.

Seremonien er en del av UNIFIL-jubileet 2018, som markerer at det på dagen er 40 år siden Norge sendte de første soldatene til Libanon. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner skal deles ut til 2.300 veteraner i Norge.

Siden denne medaljen ikke ble innstiftet før i 2000, er det fortsatt mange veteraner som ikke har blitt hedret på denne måten, skriver Forsvarets Veterantjeneste i ei pressemelding. UNIFIL er det største bidraget Norge har hatt i internasjonale operasjoner de siste 60 år, med over 22.000 nordmenn som tjenestegjorde fra 1978 til 1998.

– Rundt 100 personer får medaljen tildelt, og det blir rundt 150 deltakere i spisesalen på Setnesmoen. Noen har med pårørende, andre kommer singel, har major Dag Torhaug ved HV11 tidligere opplyst til Åndalsnes Avis.

HV11 hadde i utgangspunktet planlagt et utearrangement, men værprognoser om vind og kulde på fredag, gjorde at det to timer lange arrangementet flyttes innendørs.