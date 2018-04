Nyheter

Torsdag kveld markerer Molde7topper "kick off" for årets løpssesong. Der skal de blant annet presentere året løp, som går av stabelen 26. mai. Molde7topper er et 18 kilometer langt sti og fjellløp. De vil også gi en smakebit på arrangementet Varden Opp, som kommer i september.

Det blir også foredrag med Kilian Jornet. Der vil han fortelle om sine mange spennende turer og prosjekt.