Røde Kors: – Mye folk og jevnt med oppgaver

Nyheter

Det fine og kalde været gjorde at vi unngikk de store sakene i påskefjellet, heldigvis. Men Øystein Valde forteller at skadde personer, ved to anledninger, har blitt hentet ut av fjellet med helikopter. En gang på Snortungen og en gang på Smørbotn.

– Maksimalt påskevær! – Det går ikke an å ha det bedre. Vi har følt oss veldig heldige, konkluderer påsketuristene på Bøstølen.

– Vi har hatt veldig mye varetransport og det forteller at mange har vært på hyttene sine. Dessuten har det vært til dels stor utfart, sier Valde og legger til at tatt den store folkemengden i betraktning, har det ikke vært uvanlig mange skader i påskefjellet i Rauma. Han viser til to skadetilfeller i slalåmbakken i Skorgedalen og en skadd ankel i Ljøsådalen. På Nysetra hjalp Røde Kors til i et hjertetilfelle. – En strålende påske, oppsummerer Øystein Valde.