Kappestrid i kulturhuset

Nyheter

– Det blir ei overdose av folkemusikk den helga, sier Dag Søvik i Rauma spelemannslag. han smiler litt over bruken av ordet overdose og retter litt på det hele med å vise til Fylkeskappleiken betyr 170 deltakere fra hele fylket, mange klasser det skal konkurreres i og ikke minst at mange tilreisende skal bo og virke på Åndalsnes ei hel helg.

Sist Rauma arrangerte var i 2010 og Søvik forteller at dette er et arrangement som går på omgang rundt om i fylket i samarbeid med Møre og Romsdal folkemusikklag.

Kulturhuset og Grand Hotel er selve hjertet i arrangementet. Her skje konkurransene, her bor folk og her foregår bespisning. Den som får høgeste poengsum i hver klasse blir premiert og den som får den høgeste poengsummen av alle, uansett klasse, får tittelen Fylkesmester.

– Hvor står Rauma spelemannslag i dette bildet?

– Vi fikk vel tredjeplass sist og er ikke helt i toppen, men vi har vært med hvert eneste år siden 1960-tallet. Det er en veldig kjekk møteplass for oss som driver med folkemusikk, sier Søvik.

– Hvordan står folkemusikken i Møre og Romsdal?

–Det varierer mye og etter hvor godt samarbeid det er mellom miljøet og kulturskolen i kommunene. Kulturskolene er gjerne nøkkelen til rekrutteringa på hvert sted. Vi kunne nok ha vært bedre på det i Rauma.

– Hvor mange er dere i spelemannslaget?

– Vi er 13 og det er ganske stabilt. Men vi trenger rekruttering, sier Dag Søvik og innrømmer gjerne at forberedelsene til det store arrangementet helga etter påske har pågått ei god stund både musikalsk og når det gjelder det praktiske rundt arrangementet.