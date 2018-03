Varsler om stor gras- og lyngbrannfare

Nyheter

Onsdag melder Yr.no at det er stor skogbrannfare på Vestlandet. De skriver at det er stor gras- og lyngbrannfare der det er barmark inntil det kommer nedbør av betydning. "Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild." skriver de videre.

Brannsjef i Rauma kommune, Eivind Myklebostad, sier de inntil videre ikke har satt noe forbud mot bålbrenning i kommunen, men at de trolig kommer til å gjøre det, om det tørre været vedvarer. Han oppfordrer folk til å være særskilt forsiktig om de tenner opp bål på barmark.

- Generelt kan jeg si at folk bør vurdere hvor de skal tenne opp bål, og så må de vise vanlig aktsomhet. Sørg for at bålet er slokka før man forlater det. Skal man tenne opp større bål skal det varsles gjennom et skjema inne på Rauma kommunes heimeside. Da får brannvesenet beskjed, forklarer han.