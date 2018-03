UP har hatt kontroll: Seks mistet førerkortet

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder onsdag at det har vært avholdt trafikkontroll på Verma. Resultatet ble seks førerkortbeslag, der høgeste hastighet ble målt til 94 kilometer i timen i 60-sona. Videre skrev de ut 32 forenkla forelegg for fart. Og ett forenkla forelegg for håndholdt mobilbruk.

Det er nesten like mange som ved forrige kontroll UP hadde på Verma, for vel én måned siden. Da ble resultatet åtte førerkortbeslag, og også da ble det utskrevet 32 forenklede forelegg. Distriktsleder for UP i Midt-Norge, Tor Magne Kalland, mente resultatet den gangen var både overraskende og nedslående, og at han ikke har opplevd slike resultat på denne tida av året tidligere.

Han sier at UP har som en målsetting å øke antallet fartskontroller - både mobile kontroller og stasjonære med laser.