Over 120 husstander berørt av vannlekkasje

Nyheter

Det er boligfeltene i nye og gamle Frydenlund som er berørt. Enhetsleder Dag Søvik i Rauma kommune har ikke full oversikt over hvor mange som er rammet, men ifølge Norgeskart er det drøyt 120 husstander i de to boligfeltene.

- Det er et brudd i ei vannledning på Setnesjordet - like ved avkjøringa fra E136 til Setnesmoen, sier Søvik. - Vi fikk søndag morgen automatisk varsel om at det var en lekkasje på over 50 liter i sekundet, og det er unormalt. Slike vannlekkasjer blir vi altså varslet om automatisk.

Han opplyser at det ikke var vanskelig å finne ut hvor det lekkasjen var, ettersom det fløt vann i området.

Kommunens folk kjørte søndag morgen tankbil til Frydenlund og pumper vann inn på ledningsnettet slik at berørte husstander fortsatt har vann i kranene.

Det jobbes nå med å utbedre feilen.

- Når regner dere med at vannlekkasjen er tettet?

- Vi har sagt i løpet av dagen, men har ikke et eksakt tidspunkt. Vi graver nå for å lokalisere eksakt hvor bruddet er, sier Søvik ved 09-tiden søndag.