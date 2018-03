Nyheter

Lørdag kveld inviterte Rauma-bandet til fest på Kulturhuset.

– Dette er noe vi har drømt om. Å kunne si at vi har gitt ut plate er en helt egen greie, og det betyr så mye for oss. Det er vel først nå at det er i ferd med å gå opp for oss at vi faktisk gjør dette, sa Pål Elnan til Åndalsnes Avis tidligere i år.

Ogras ble stiftet i 2009 og består av Paul Richard Solåt, Filip Eidsvåg, Knut Peder Voldset, Thomas Dahle, Aleksander Eidsvåg og Pål Elnan.