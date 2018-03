Nyheter

Det var fredag kveld like etter kl. 21 at politiet fikk melding om et innbrudd i en bil på Åndalsnes.

- Bilen sto parkert ved jernbanestasjonen og har stått der noen dager, opplyser politiets operasjonsleder til Åndalsnes Avis.

Eieren har varslet at en bilstereo er stjålet.

- Politiet vært der, gjort åstedsundersøkelser og vil etterforske saka, opplyser operasjonslederen.