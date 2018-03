Nyheter

110-sentralen fikk fredag kl. 18.38 melding fra politiet om en diesellekkasje.

- Det er en personbil som fikk motorstopp og hadde en diesellekkasje. Da drar vi ut for sikre at vegbanen ikke blir for glatt, opplyser vaktleder Rian Morrison.

Brannvesenet har med seg absol, et absorberende stoff som suger til seg diesel og olje.