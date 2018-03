Storkontroll i Romsdalen- 1050 biler ble kontrollert

Nyheter

De som reiste gjennom Romsdalen mellom klokken 12 og klokken 20 torsdag, kunne ikke unngå storkontrollen på Marstein kontrollstasjon.

– Nei, her må alle biler innom. Det er en samkontroll mellom politi og Statens vegvesen som er en fast begivenhet vi har, sier politispesialist Kjellbjørn Johansen til Åndalsnes Avis når vi stikker innom kontrollen i ett-tiden. Johansen er ansvarlig for ”arrangementet” som han så greit kaller storkontrollen.

Hvor ofte de har slike storkontroller, vil han ikke si noe om, men det er første gang de har en slik kontroll på Marsteins nye kontrollstasjon.

– Vi prøver og feiler litt i forhold til logistikken. Det er mye trafikk som må dirigeres på området her og mange utenlandske sjåfører som vi må bruke en del tid på, forklarer Johansen.

– Hva er dere i hovedsak på jakt etter?

– Vi sjekker førere i forhold til rus, men også i forhold til utlendingsloven, som ulovlig arbeidskraft, smugling, vinningskriminalitet og automatisk trafikkontroll, ATK. Vi er plaget mye med at de utenlandske lastebilsjåførene ikke betaler bøter de får i fotobokser.

– Hvordan sjekker dere ut det?

– Alle kjøretøy blir testet opp mot ATK senteret vårt. Det nasjonale senteret ligger på Farstad og vi har samband med dem mens vi kontrollerer. Da ser de det med en gang om det er ubetalte regninger på det bilnummeret, forklarer Johansen.

Over 50 kontrollører er i aksjon på kontrollområdet; både politi, fra hele Møre og Romsdal politidistrikt, og Statens vegvesen. Politiet sjekker førerkort og tar alkoholtest. De har også utstyr til å sjekke andre ulovlige rusmidler. Det gjøres med spytt-test.

– Utlendingsseksjonen er også her og jobber nå. Den tekniske biten tar Statens vegvesen seg av, forteller Johansen.

Alle tungtransport blir veid på vekta de kjører over, og der møter vi inspektør i Statens vegvesen, Roar Ødegård.

– Vekta på bilen kommer opp på det digitale skiltet her, forklarer han og peker.

Skiltet viser 10,5. Vi regner med at det er tonn.

– Hvordan har kontrollen gått så langt ?

– Det har vært litt overlast, men det går stort sett greit, sier han.

På Romsdalshorn har UP stilt seg opp, som en del av storkontrollen. De har laserkontroll på trafikken i begge retninger.

– Vi har foreløpig stått her i tre kvarter og har skrevet ut syv forelegg allerede. Det er tydelig bilistene ikke er vant med at det er kontroll her, smiler Frank Åseng, politiførstebetjent i UP, som står i busslomma ved Ner-Hole museum sammen med to kollegaer.

– Høyeste hastighet så langt er 106 kilometer i timen i 80-sonen, oppsummerer han.

Etter åtte timer med kontroll, kan politiet og Statens vegvesen oppsummerer storkontrollen slik:

1050 bilder ble kontrollert:

33 forenkla forelegg - hastighet

7 gebyrer for mangende førerkort

2 vektgebyrer

7 ATK saker ble ryddet opp i

2 personer anmeldt for ikke å ha gyldig førerkort

1 fører anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand

2 personer anmeldt for besittelse av narkotika

2 kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av tekniske mangler

1 fører anmeldt for å ha lånt ut bilen sin til en som ikke oppfylte kravene til å kunne kjøre bil

- pluss en del andre småmangler.

Politiet er fornøyd med resultatet.

- Det var litt mindre trafikk enn vi forventet og mye utenlandsk tungtrafikk som tok lang tid. Alt i alt er vi kjempefornøyd med kontrollen, der det var kun èn person som kjørte under ruspåvirkning. De aller fleste kjører lovlydig og med biler i god teknisk stand, konluderer politispesialist Kjellbjørn Johansen.