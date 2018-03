Rauma kommune anker helsehusdommen

Nyheter

I dommen ble Rauma kommune dømt til å betale Veidekke 25,7 millioner kroner i erstatning etter tildeling av helsehuskontrakten.

Vedtaket i kommunestyret ble fattet torsdag kveld klokka 20:06 med 20 mot én stemme.

Varaordfører Arne Hop (KrF) var først på talerstolen etter at møtet var åpnet igjen, etter å ha vært lukket:

- Min holdning til saka er at dette dreier seg om så mye penger, som er innbyggernes midler. Når det er så store beløp på spill, så skal kommunestyret gå så langt at vi vedtar å anke saken, sa Hop.

Også Peder Gjerstad (H) ville anke:

- Oppsida er så ekstremt mye større enn den potensielle nedsida, at sannsynligheten må nesten være nær null for at det ikke skal være verdt å gjøre det, sa Gjerstad.

Eirik Jenssen (Ap) ville ta en ekstra runde:

- Vi fikk advokatbrevet i dag, dette her er komplisert jus. Dette fortjener en ekstra runde. Dette kan formannskapet få fullmakt til. Og advokatene kan forklare hva som foregår, sa Jenssen.

Ole Kjell Talberg (Sp) mente de ikke har annet valg enn å anke.

- Jeg tror ikke det kommer inn store nyheter med å kalle inn advokater, sa han.

Arne Steffen Lillehagen (V) sa at kommunen har en plikt til å prøve i en høgere instans.

- Der er det tre fagdommere som skal vurdere det juridiske grunnlaget, i motsetning til tingretten som har en fagdommer. Og det er omtvistelig slik at oppsida er mye større enn nedsida med kostnader. Jeg synes det er helt åpenbart at vi har en plikt til å anke av hensyn til samfunnsinteressen, sa Lillehagen.

Renate Soleim (H) sa også at kommunestyret burde anke, og ikke sende den til formannskapet.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) sa i debatten at han har landet på at kommunestyret som fatter den endelige avgjørelsen.

- Plikten til å iverksette tiltak er åpenbar, sa han.