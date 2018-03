Mye skryt fra treneren

Nyheter

Trener Stig Arild Råket er full av positive beskrivelser om de to jentene fra Rauma som nylig har vært i Sarpsborg for å måle sine kvaliteter mot de beste jevnaldringene i landet. Råket sier han var spent om de fire spillerne han hadde med seg, derav to fra Rauma, kunne hevde seg mot de beste fra andre deler av landet.

Og nåløyet for å komme dit har vært trangt, svært trangt. For Stine Brekken og Erle Åndal har det startet med å bli med på sonelag før turen har gått gjennom et bylag i Molde. Deretter har de spilt på kretslaget før de har blitt tatt med videre til fylkeslaget. Fra dette fylkeslaget har det nå vært plukket ut spillere i samarbeid med trøndelagsregionen og der fikk altså de to jentene fra Rauma plass, sammen ei jente fra Træff og ei fra Bud.

– Dette har vært en kvalifisering over 1,5 år egentlig, sier Stig Arild Råket og forteller at 50 spillere var med på denne samlingen.

Stig Arild Råket seier både Stine og Erle hevdet seg godt og markerte seg på hver sin måte. Erle som en solid og sterk stopper, som er vanskelig å komme forbi, og som er uredd i duellspillet. Hun beskrives også som trygg med ballen og god på dødball. Treneren mener Erle er for kritisk og hard mot seg sjøl og må ha hjelp til å bedre seg på det. Han beskriver Stine som veldig smart med ballen og at hun bruker denne smartheten til å kompensere for det hun mangler når det gjelder fysikk. Stine beskrives som framoverrettet i spillestilen og en spiller som tar svært kloke valg både defensivt og offensivt.