 Valg av tomt til ny barnehage i Måndalen

FAU ved Måndalen Skole er positiv til at rådmannen innstiller på å bygge ny barnehage i Måndalen, framfor å renovere/bygge på eksisterende barnehage. Vi er imidlertid sterkt uenig i rådmannens valg av tomt mellom skolen og omsorgssenteret.

Det er ikke lagt fram tall på kostnader ved de ulike alternativene, men det blir hevdet at det kan spares penger på vaktmester- og renholdstjenester ved en samlokalisering. Vi stiller oss kritiske til denne påstanden; siden rådmannen ikke har tallfestet hvor mye kommunen bruker på disse tjenestene ved barnehagen i dag er det vanskelig å vite hvor stort beløp kommunen kan spare her. Sannsynligvis vil en eventuell besparelse være helt marginal, og vil ikke kunne forsvare de store ulempene forbundet med dette tomtealternativet.

Videre blir det påstått at en samlokalisering vil gi barnehagen tilgang til skolens spesialrom, gymsal og møterom. Dette er et særdeles underlig argument, vi som har hatt barn i Måndalen barnehage har aldri opplevd at det er noe etterspørsel fra hverken barn eller ansatte å kunne benytte seg av gymsal eller spesialrom, det være seg skolekjøkken, musikkrom eller naturfagrom. Argumentet virker kunstig og oppkonstruert, og er nok først å fremst tatt med for å dekke over at det er de økonomiske innsparingene som betyr mest for rådmannen og kommunen.

Rådmannens forlag til å løse de økte trafikale problemene fremstår også som lite gjennomtenkt. Den økte trafikken med både biler og gående vil øke faren for at det en dag skjer en alvorlig ulykke i området. Vi stiller spørsmål til hvordan det er tenkt organisert med tanke på de trafikale utfordringene ved dagens skoleområde. Et nytt barnehagebygg, i tillegg til et nytt skolebygg, vil trenge mye av dagens areal. Sikring av de trafikale utfordringene med tanke på at levering og henting krever både parkeringsplasser og leveringssluser, da levering og henting av over 40 barnehagebarn morgen og ettermiddag vil gi store utfordringer til en allerede presset trafikksituasjon.

Tomta rådmannen ønsker å bygge på er også svært utsatt for kald trekk – riktignok ikke like ille som sjella på Åndalsnes, men likevel en klar forverring i forhold til dagens plassering. Dette alene burde være et godt nok argument til å forsvare de antatt høyere utgiftene til vaktmester og renhold som rådmannen er så opptatt av.

Vi er heller ikke interessert i at skolen skal miste deler av sitt uteområde til barnehagen, da det vil være behov for dette området når kommunen skal gå i gang med å bygge en ny skole for 1. til 10. klasse i Måndalen. Dette var tross alt kommunens argument for å gå mot en etablering av friskole i bygda.

FAU ved Måndalen skole har følgende innstilling: Når tomtevalg for ny barnehage i Måndalen skal bestemmes den 22. mars velger kommunestyret å bygge ny barnehage på tomten som idrettslaget har tilbudt seg å selge kommunen for en billig penge. Nå har kommunestyret en mulighet til å gjøre et vedtak som er i tråd med ønsket til flertallet av bygdas innbyggere, og ikke en innbilt «taus majoritet» som enkelte representanter ser for seg.