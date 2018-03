Finansieringa på plass, nå blir det innovasjonssenter

Nyheter

Det betyr at det blir bygging med det staseide Selskapet for industrivekst (Siva) som utbygger og eier.

For vel ett år siden sa Siva nei til å være med videre. Årsaka var at man ikke lyktes i å få et tilstrekkelig antall leietakere.

Siva blir med på Åndalsnes: – Ja til innovasjonssenter Mandag ble det klart at det blir et innovasjonssenter på Åndalsnes.

Siden da har det vært jobbet knallhardt for å fylle bygget. Nå er alt på plass:

– Det er et mye bedre prosjekt vi har nå enn hva vi hadde for ett år siden, sier Arvid Gjerde.

Også Siva mener det har blitt bedre:

– Prosjektet har utvilsomt kommet styrket ut av å bruke den ekstra tida, sier Kristian Strømmen, fagansvarlig investering Eiendom i Siva.