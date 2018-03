Bil og lastebil kolliderte på Marstein

Nyheter

Rauma brannvesen melder på Twitter i 21.30-tida at de rykker ut til melding om en kollisjon mellom bil og lastebil i nærheten av togundergangen på Marstein.

Personene involvert skal, i følge 110-sentralen tilsynelatende være uskadd, men det skal være store materielle skader. Alle nødetater er på veg. Politiets operasjonssentral opplyser at det er store skader på personbilen, og at de har fått melding om at det også er en oljelekkasje på stedet.

Meldingen kom inn til politiet i 21.20-tida. I følge brannvesenet er det veldig glatt på stedet.

Åndalsnes Avis har fått flere meldinger om at det skal være ved togundergangen på Skiri ulykka har skjedd.

Saken oppdateres.

