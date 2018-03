Vidar Skiri og Raumavassdraget med i NRK-serie om villaksen

Nyheter

Denne uka ble det klart at Vidar Skiri får Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid for Raumalaksen.

Nå får du muligheten til å se både Skiri, laksen og elva i en ny serie på NRK.

«Den fantastiske villaksen» tar for seg truslene mot villaksen i Norge. I fjerde og siste episode blir seerne med til Raumavassdraget, som har vært ødelagt av den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris i snart 40 år.

Om programmet skriver NRK i en pressemelding:

"Norge har mest atlantisk villaks i verden. Men i dag har vi bare halvparten av det vi hadde for tretti år siden. I NRK-serien reiser programleder Kenneth Bruvik til elver i hele landet for å finne svar på hva som har skjedd. Her møter han forskere, grunneiere og frivillige som alle forsøker å ta vare på villaksen."

Episoden sendes førstkommende tirsdag og er tilgjengelig i nett-tv.

- Det har vært mange tunge stunder. Men laksen er en fasinerende fisk og vassdraget er så fasinerende totalt sett at vi har ikke lyst til å gi oss. Vi tror at det går ann å få det til igjen, det er det som har holdt oss oppe, sier Vidar Skiri, som er leder i elveeierlaget.