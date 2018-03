Får kongens fortjenstmedalje

Nyheter

Det sier Vidar Skiri som nylig har blitt orientert om at han vil bli tildelt kongens fortjenstmedalje. Etter alt å dømme vil den høgtidelige tildelingen skje, i regi av ordføreren, under kommunestyremøtet den 8. mai.

Vidar Skiri legger ikke skjul på at han både er glad og stolt, men at han ennå ikke vet så veldig mye verken om hvorfor eller hvordan.

Han sier han er stolt over at det er arbeidet hans for å ta vare på villaksen og raumalaksen i mange, mange år, som har gjort han kvalifisert for utmerkelsen. Han sier også at han tar imot utmerkelsen som en takk for langt og trofast naturvernarbeid helt siden han skrev det første avisinnlegget mot utbygging av Rauma/Ulvåa for fellesutvalget var etablert.

Det er altså ordfører Lars Olav Hustad som får æren av å overrekke fortjenstmedaljen på vegne av kongen. Han forteller at det er første gang i hans seksårige karriere som ordfører at han skal dele ut ei slik medalje og Hustad mener det er et bevis på at det er en utmerkelse som henger svært høgt.

– Det er enkeltpersoner eller lag og organisasjoner som kan fremme kandidater til kongens fortjenstmedalje og det skal hentes inn uttalelser og støtte til nominasjonen fra flere hold. I dette tilfellet har også ordføreren i Rauma sluttet seg til og anbefalt tildelingen, sier Hustad og legger til at alle slike nominasjoner skal gjennomgås av Fylkesmannen i Møre og Romsdal før de sendes videre til Slottet for endelig vurdering.

– Jeg synes det er veldig kjekt og hyggelig at en innbygger av Rauma får en slik heder, sier Lars Olav Hustad.