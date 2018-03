Bil på taket etter forbikjøring i Innfjordtunnelen

Nyheter

Ulykken skjedde inni tunnelen på E136, nærmere Innfjorden, tirsdag morgen ved 07.30-tiden.

- Det var to biler involvert, og det var i forbindelse med en forbikjøring at ulykken skjedde, forteller operasjonsleder Arild Reite .

Innfjorden: To biler involvert. Forbikjøring endte i kollisjon. To personer lettere skadd, tatt hånd om av ambulanse. Sak opprettes. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 13. mars 2018

Den ene bilen kom borti fjellveggen og ble liggende på taket. Begge førerne er lokale damer i 20-åra.

- Begge sjåførene ble kun lettere skadet. Sjåføren som endte på taket, fikk skader i en fot og ble kjørt til sykehus, opplyser Reite.

Den andre sjåføren ble fraktet til legevakten på Åndalsnes.

- I enhver ulykke med personskade blir det opprettet sak. Per definisjon er en slik ulykke brudd på vegtrafikklovens § 3 . Det er sannsynlig at en av partene har opptrådt uaktsomt. Graden er fin jus. Det vil bli et resultat av etterforskningen, forklarer Reite.

Helse Møre og Romsdal opplyser i ei pressemelding ved 09-30-tiden at den ene tilskadekomne kvinnen ble fraktet til sjukehuset i Ålesund. Skadene opplyses å være lette.