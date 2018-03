Slagsmål og narkotikabeslag

Nyheter

- Det var to personer som var involvert i et basketak. Da hadde den ene vært til sjenanse for en del andre, forteller Ragnvald Rasmussen, oppdragsleder ved operasjonssentralen i Ålesund.

Han forteller at hendelsen skjedde på bensinstasjonen Yx i nærheten av sentrum og at den ene personen ble tatt med til observasjon på Molde sykehus.

- Hvilke skader er det snakk om ?

- Det er det vanskelig å si. Ut ifra observasjoner var vedkommende oppegående, sånn sett.

- Var det lokale folk?

- Det kjenner jeg ikke helt til.

Politipatruljen kom på et litt tidligere tidspunkt også over en som var i dårlig forfatning, ifølge Rasmussen.

- Politiet fant en liten mengde narkotika på han, og han ble anmeldt.

- Var vedkommende lokal?

- Ja, det kan det se ut som, svarer Rasmussen.