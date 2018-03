Martin har Møre og Romsdals flotteste skjegg

Nyheter

– Jeg er ydmyk og stolt over å ha vunnet beste skjegg i Skjegmenn chapter Møre og Romsdal, skriver Martin Benjamins på sin facebookside lørdag.

Han har nemlig, etter at han bestemte seg for å slutte å barbere seg i oktober i fjor, meldt seg inn i Skjegmenn gruppen på Facebook, for å få gode råd og tips om det å ha langt skjegg. Lørdag var det samling og Martin vant prisen for det beste skjegget i fylket.

– Det kom litt overraskende på. Jeg har jo sett bilder og det er mange flotte skjegg, sier han.

Gruppen har slagordet «Skjegg og bart til Dovre faller», og premien Martin fikk var en ring med initialene SOBTDF og skjeggprodukter. For som Matin sier, det er ikke bare bare å ha skjegg heller.

– Det er mye styr. Se bare her, ler han og viser frem alle produktene han bruker til det daglige vedlikeholdet.

På bordet ligger bartevoks, skjeggvoks og olje, samt flere prøver på diverse luktpreparater man kan ha i skjegget.

– Det er ok at skjegget lukter godt. Jeg har valgt å holde meg til en type produkter slik at det bare blir en lukt å forholde seg til.

– Hvordan er dine daglige rutiner da?

– Først barberer jeg hodet. Håret er mildt sagt blitt litt tilbaketrukket så jeg fant ut at det kunne jeg like godt kvitte meg med. Etter barberingen tar jeg åtte dråper olje som jeg kjemmer inn i skjegget. Det roer ned både skjegget og huden under. Så tar jeg på litt skjeggvoks slik at det ikke står ut alle veier og bartevoks på barten til slutt. Det er for å holde den på plass. Det er kjedelig å få barten i maten eller omvendt, forteller Martin som har fått beskjed fra kona, Emy, om at hun ikke vil ha noen kyss fra en bart med kaffe.

– Hun liker nemlig ikke kaffe, ler Martin som forsikrer at kona liker skjegget godt.

– Hun synes det er mye mykere å forholde seg til enn de korte stubbene jeg hadde før. Og hun gir villig plass på badet til alle produktene mine, forteller han.

– Så du kommer ikke til å kutte skjegget med det første?

– Nei, det har jeg ikke planer om. Jeg skal ta en «yeard». Det vil si la det gro uten å klippe det ett år.

– Blir det flere konkurranser da?

– I september er det kåring av Norges beste skjegg. Kanskje jeg blir med der, under kategorien nybegynner. Det er utrolig mange flotte skjegg, så jeg har ingen sjanse til å vinne beste skjegg nasjonalt.

– Hva sier folk rundt deg om skjegget?

– De synes det er greit. De som ikke har sett meg på en stund, lurer jo på om det er meg. Det er ikke noe problem når det gjelder jobben. Jeg kjører tankbil. Det eneste er hvis jeg kommer borti bensintankene. Det kan lukte litt.

– Men da har du vel nok produkter du kan bruke?

– Jo, ikke sant.