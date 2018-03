Leo utleid til Viking - reiser på mandag

Nyheter

- Diskusjonen om utleie og spilletid i Molde har pågått noen dager, men nå har jeg tatt den endelige avgjørelsen, sier 18-åringen fra Åndalsnes, Leo Skiri Østigård.

Leo reiser allerede mandag til Stavanger og 1. divisjonsklubben Viking.

- Siden jeg nylig har skrevet treårskontrakt med Molde fotballklubb, hadde jeg mest lyst til å spille i Molde. Den endelige avgjørelsen er nå tatt, og jeg har støtte både fra familien og min trener. Jeg er heldig som har hatt flere muligheter. For meg handler det nå om å få spille mest mulig fotball, sier Leo til Åndalsnes Avis lørdag, som nå blir å se i OBOS-ligaen.

- Hvorfor ble det Viking?

- Jeg valgte Viking fordi jeg kommer til å få mye mer spilletid enn jeg ville fått i Molde. Kamper er veldig viktig for meg nå, så derfor falt jeg på dette valget.

- Hvem har du rådført deg med?

- Jeg har Jim Solbakken som agent. Han har hjulpet meg i prosessen, og vi er begge fornøyd med at dette nå gikk i orden. Nå ser jeg fram til å spille mange kamper og utvikle meg som fotballspiller. Jeg håper selvfølgelig å hjelpe Viking med å rykke rett opp i Eliteserien igjen.

- Hvor lenge er du utleid til Viking?

- Jeg blir i Viking i fire måneder fram til sommeren. Etter denne perioden håper jeg på mye spilletid for Molde resten av sesongen.

- Hva ble avgjørende for ditt valg?

- I Viking får jeg spille flere kamper på et høyt nivå. De er en klubb som skal rykke rett opp igjen. Derfor må jeg prestere som fotballspiller, der jeg får et press på meg som jeg liker. Det beste for meg er å spille med press, så dette passer meg veldig fint.

- Så da er du tilbake i Molde og Eliteserien i løpet av sesongen?

- Ja, jeg kommer tilbake til Molde i sommer, og da vil jeg være i kanonform. Jeg gleder meg til denne utfordringen, og jeg gleder meg allerede til å være på plass hjemme i Molde igjen. I sommervinduet kan det bli solgt flere midtstoppere som kan gjøre det enklere for meg. Da blir det ikke så lett å sette meg på benken, når jeg kommer tilbake med enda mer erfaring og flere kamper i kroppen. Jeg håper Molde gjør det bra fram til sommeren, slik at vi kan kjempe om gullet denne sesongen, sier Leo, som var med i troppen i åpningskampen mot Sandefjord, der Molde vant 5 - 0.