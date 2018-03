– En helt fantastisk dag

Nyheter

– Solen er litt skarp, sier en liten pjokk som står og venter på å få kjøre med hundesleden til Trond Dahle.

Han er ikke den eneste som står og venter på akkurat det; det er en lang kø av både store og små som har lyst å ha en runde i skogen med de ivrige hundene til Dahle.

Hundekjørerenn selv innrømmer at det begynner å bli en del turer nå.

– Hundene er ikke slitne, men mer lei. De har jo kjørt siden halv tolv i dag. Nå er det gått vel to timer så vi får vel snart avslutte, sier han og smiler.

Med en så flott værdag, virker det som folk vil holde seg på fjellet lengst mulig.

Det er jevnt trøkk i skitrekket, og i skogholtet på venstre side av trekket, har barnas Romsdalsvinter laget en basecamp, der det er aktiviteter som ringspill, bowling og snøball i bøtte.

– Jeg kaller fjellfestivalen mannen i mitt liv og jeg har årets første date i dag, ler Bente Elisabeth Disen som er frivillig organisator for dagens barnearrangement.

– Mens de voksne er og går topptur, er vi her på vårt nivå og koser oss, med grilling, hundeslede og natursti i regi av DNT Barnas turlag. Og så har Rauma skisenter kjørt opp spesialløype nedenfor skitrekket her som vi kan ake i. Det setter vi stor pris på. Vi har et veldig godt samarbeid med dem, sier hun.

Hun er veldig fornøyd med at så mange har tatt turen til Skorgedalen.

– Det er mange her; kan det være rekord?

– Jeg vet ikke, men vi tror det kan være mellom 200–250. Det er veldig kjekt. Og helt fantastisk vær. Det var like bra for to år siden da vi var her sist. I fjor var vi på skytebanen i Isfjorden. Vi bytter på, nemlig, forteller hun.

Dagens høydepunkt er besøk av påskeharen. Han kommer hvert år, men var dessverre gått da journalisten kom på besøk. Men med fortsatt påskestemning i bakken, ser det ut til at folk holder koken også etter at påskeharen var gått.