Flere husstander uten vatn

Nyheter

– Det er en vannlekkasje som har oppstått i området rett ovenfor Læringsverkstedets barnehage i Isfjorden, forteller Dag Søvik. Han er avdelingsleder for vann, avløp og renovasjon i Rauma kommune. Han anslår at det er mellom to og ti husstander i området som er uten vatn. – De har fått utdelt utstyr og tilgang til å fylle vatn. Nå tiner vi opp bakken og begynner gravingen, sier Søvik som derfor ikke kan si noe om årsaka ennå.

Læringsverkestedet er blant dem som er uten vann, men leder Heidi Heen Brovold forteller at det går greit.

- Det går greit, men vi håper at det ikke blir vedvarende, sier hun.

De har fått besøk en brannbil som sørger for at de har vann i rørene, men dette vannet har de fått beskjed om at må kokes.

- Det er ikke akkurat drikkevann, så det har vi tatt med oss selv, forteller hun.