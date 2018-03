Kuldebølgen gir rekordsalg av ved

Nyheter

Sibirkulden som har lagt over store deler av landet, har sendt vedsalget til værs.

– Nå er det helt vilt – telefonen står nesten ikke stille. Nye værmeldinger om russerkulde får folk til å handle ved som aldri før, sier daglig leder Ole Eidsvik i Vedbilen.no i Ålesund til Nationen.

Avisen har snakket med vedleverandører i Møre og Romsdal, Østfold, Hedmark, Telemark og Trøndelag. Alle melder om en voldsom pågang, og flere har allerede tømt hele lageret sitt.

– Vi kunne trolig solgt 50 prosent mer enn i fjor, dersom vi fremdeles hadde hatt ved på lager, sier Geir Venås i Myri Vedproduksjon i Seljord i Telemark.

Norges største vedprodusent, Roy Vermundsberget, melder også om knallsalg.

– I januar hadde vi økt vedsalget med hele 70 prosent i forhold til samme tid i fjor – og dette er helt klart vår beste sesong noensinne, sier Vermundsberget, som også har tømt lageret.

Produsentene sier at de merker ekstra effekt av sprengkulden som har rammet den siste uken. Tidligere har flere butikker i Trøndelag og Hordaland meldt at de er tomme for ved.

– Meldinger om vedmangel denne uka skaper ekstra stor pågang – særlig fra eldre folk som frykter de skal gå tom for brensel før påske, sier Eidsvik.