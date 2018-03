I helga feirer foreningen 100 år: - Jeg kommer til å fortsette så lenge helsa holder

Nyheter

I spalten "Kort sagt" spør vi folk om deres helgeplaner. Denne gangen spurte vi Arne Nygård i Åndalsnes Musikkforening:

– Hva skal du gjøre i helga?

– Denne helga går i sin helhet med til jubileumskonsert i regi av Åndalsnes Musikkforening. Det blir øving og konsert og alt som er rundt denne konserten.

– Hvorfor engasjerer du deg i dette?

– Jeg har vært med i over 40 år og det å være med i et korps gir veldig my tilbake. Som på 17. mai fore eksempel når vi ser hvor mye det betyr for folk. Jeg har selvfølgelig vært inne på tanken om at det kunne ha vært fint å lytte til musikk på nasjonaldagen en gang i stedet for å spille, men det sosiale og å holde på med en hobby du liker er en stor drivkraft til å fortsette. Jeg kommer til å fortsette så lenge helsa holder. Og å spille kan vi gjøre sjøl om vi blir sittende i en stol.

– Hva synes du om kulturtilbudet i Rauma?

– Det synes jeg er kjempebra. Det kan ikke være mange kommuner på samme størrelse som kan vise til noe som er særlig bedre etter det jeg kan forstå. Men det går mye på frivillighet.

Og det at folk kommer for å høre på og delta, er betaling for dette frivillige arbeidet.

– Om du kunne ønske deg et drømmearrangement. Hva skulle det være?

– Det måtte ha vært en stor konsert med Gardemusikken i Rauma Kulturhus. Det hadde vært noe. Jeg er en stor janitsjarentusiast.