Snøskred på Loftskarstinden

Politiet forteller at de klokka 12.45 fikk inn melding om et snøras på Loftskarstinden.

- Raset er utløst på sørsiden, ca 50-100 meter fra toppen. Ingen tatt av raset, som har en bruddkant på ca 10 centimeter og er ca 200-300 meter langt, melder politiet på Twitter.

Operasjonleder hos politiet i Møre og Romsdal, Tove Anita Asp, forteller at det var en skiløper som meldte fra om skredet.

- Han ønsket å melde fra til oss om at skredet var gått, og at ingen er tatt av det. Vi twitret om det for å informere andre skiløpere om at det er skredfare, sier Asp.

- Hva vet du om skredfaren i området?

- Jeg var akkurat inne på varsom.no nå, og der står det at det er skredfare 3 nå, svarer operasjonlederen.

- Unngå skredterreng

Skredfare 3 betyr at det er betydelig fare for skred. I varselet for mandag heter det at:

"Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt".

Videre oppfordrer de til å unngå ferdsel i skredterreng og utløpsområder:

- Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket.

Loftskarstinden ligger i Isfjorden og er 1.191 moh.