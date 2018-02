Her er Kilians ferd ned Fiva-ruta

Nyheter

I en epost til Åndalsnes Avis skriver Kilian Jornet følgende:

"Da jeg for et par år siden flyttet til Romsdal, oppdaget jeg det imponerende fjellet. Og jeg ble raskt oppmerksom på skiruta. Jeg begynte planleggingen, sjekke forholdene og gjøre et forsøk så snart det var mulighet for det. Jeg vet at noen store skikjørere som Andreas Fransson, i likhet med lokale skikjørere, drømte om å prøve dette.

Det er ei lang rute, en nedstigning på 1.600 meter, så det er ganske komplisert å finne de rette forholdene hele veien ned. Det er grunnen til at jeg i to år har undersøkt mulighetene. Sist vinter sjekket jeg forholdene på ulike tider av året.

Med snøfallet vi har hatt denne vinteren, så jeg at det var muligheter til å prøve, siden forholdene var stabile. De siste ukene har jeg tatt bilder av ruta for å studere den nærmere. Dette gjorde at jeg ville gjøre et forsøk.

Ruta er så vakker. Du trenger bare å gjøre to rappeller; i den øverste delen, mens resten kan du kjøre ned på ski. Det er veldig fristende fordi ruta har en del som er som en korridor, en annen er mer teknisk. På grunn av lengden på ruta er snøen forskjellig, og disse store endringene i snøforholdene gir nedkjøringen en ekstra dimensjon."

Lørdag skrev Åndalsnes Avis om Kilian Jornet, som hadde gjort det mange av oss ville si var umulig - nemlig å stå på ski ned Fiva-ruta. Det har ingen gjort før ham.

- De øverste 200 meterne er noe av det bratteste jeg har kjørt, skriver han, og legger til at det var 55-60 grader. - Det er ikke mulig å gjøre feil, og man må være topp konsentrert hele tiden, skrev han på Instagram.

Åndalsnes Avis har fått tillatelse til å dele videoen fra den spektakuære turen.