Meldte fra til politiet om ulovlig skuterkjøring

Bildet til artikkelen er det Heian sjøl som har tatt. Han forteller:

– Vi har hytte i Kjerringhaugen-området, og gikk en tur på onsdag med unger. Vi skulle brenne bål.

– På myra bak Gjøafjellet, så vi at hele området var kjørt opp. Området ligger på sida av Skarven og er litt avsidesliggende.

Han mener å huske at det hadde snødd natta før, eller dagen før der igjen. Så sporene var rimelig ferske. Og de levner ingen tvil om hva som har foregått.

– Vi er grunneiere der oppe. Det er ikke som grunneier, men som friluftsmann, jeg reagerer på motorisert ferdsel i utmark. Vi har sett tendenser til at det har økt på litt de siste åra. Og vi ser da spor som ikke ser ut til å være nyttekjøring. Og det har også tidligere vært spor som ikke er nyttekjøring, sier Heian.

– Hvor stort er problemet?

– Tradisjonelt har det ikke vært et problem. Det har vært noe skuterkjøring i forbindelse med nyttekjøring. Men jeg opplever at det er et økende problem. Jeg har ikke tidligere sett det så omfattende som nå.

– Når man er ute på ski og det er masse nysnø, så forventer man at det er urørt snø, sier han.

– Men er det så ille at det kjøres litt på et begrenset område – vi har jo mye plass i Rauma?

– Det er ikke lovlig. Og for dem som vært i Sverige og gått på ski der, så vet at man blir møtt med snøscootertrafikk. Jeg og mange med meg mener at det ikke hører heime i norsk natur. Det er en tradisjon som er uheldig, sier han.

Fredag varslet han politiet.

– De skulle se på det og komme tilbake, opplyser Heian.

– Har du tro på at det skjer noe i saka?

– Det må være opp til politiet. Jeg tror at hvis en ser en økende tendens, og det fortsetter i et omgang som dette, så må politiet gå nærmere inn i det; se på hvem som har skuter oppi dalen og snakke med dem. Det håper jeg i alle fall blir gjort, sier han.

Politiførstebetjent Sindre Mittet ved Rauma lensmannskontor sier at de loggfører henvendelsene etter hvert som de kommer inn.

– Og så må vi på et tidspunkt gjøre tiltak hvis det vedvarer.

– Hvordan ser politiet på dette?

– Det er ikke en problematikk som er veldig vanlig for oss. Men blir det meldinger på slik atferd, så må vi se på det, sier Mittet.