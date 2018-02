Raumaværing hentet ned med luftambulanse

Nyheter

Leder av operasjonssentralen, John Kåre Flo, bekrefter at det var en redningsaksjon i Vestnes mandag kveld.

– Politiet fikk melding klokka 17.50 om at det var to personer på tur, der den ene hadde gått seg fast. De skal ha gått til Løviksetra. Videre står det at luftambulanse var inne der klokka 18.20. Og klokka 19.21 får vi beskjed om at én person løftes ut. Begge de to på tur er i 30-åra, og i alle fall den personen som ble løftet ut, er fra Rauma, forteller operasjonslederen som ellers er sparsommelig med opplysninger.

– Kan du si noe om hvilken høgde personen var på?

– Nei. Jeg har ikke jobbet med saka, og sitter med en fem siders rapport her. Det er dette du får vite nå.

– Kan du bekrefte at personen befant seg på fjellet Gjølbotntinden, da?

– Ja, Gjølbotntinden. På vestsida mot Tresfjord, svarer Flo.