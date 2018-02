Med avisa i sekken til toppen av Kilimanjaro

Nyheter

Den 5. februar nådde Jan Olav Frilund, hans kone Astri, hans datter Stine og hennes venninne Eirin Hage toppen av Kilimajaro. Med seg i sekken hadde Jan Olav et eksemplar av Åndalsnes Avis.

- Det var ikke akkurat planlagt, men jeg hadde ikke rukket å lese avisa før vi dro, så jeg tok den med meg i sekken. Der ble den, og den ble med litt lenger enn jeg i utgangspunktet hadde tenkt - hele vegen opp til Kilimanjaro, forteller han.

Og der ble det bilde:

- Ja, når jeg hadde dratt den med meg så langt, så tenkte jeg at vi i det minste kunne ta et bilde. Jeg viste den fram til guiden, og det ble jo litt morsomt, hele greia, forteller han.

- En opplevelse

Turen til Kilimanjaro tok sju dager. Frilund forteller at turen er en drøm hans kone har hatt i 15 år, og at det var datteren Stine som dro i gang turen.

Familien er glad i å gå i fjellet, også her hjemme i Rauma.

- Det var en flott tur, men det var også hardt. Det var en opplevelse og et minne for livet, men jeg tror ikke jeg kommer til å ta akkurat den turen igjen, forteller han.

Mye vind

Kilimanjaro er et fjell nordøst i Tanzania. Uhuru Peak på 5.895 meter over havet er det høyeste punktet i Afrika.

Fredag kveld var de tilbake i Eidsbygda etter den spektakulære turen.

- Fikk du lest avisa til slutt?

- Ja, det fikk jeg. Men det ble ikke på toppen av fjellet, for der blåste det så mye at det ikke gikk an å åpne den, ler han.