Ikke for fly, og ikke for helikopter

Ole Kjell Talberg i Rauma kommune er helt uvitende. Det samme er flere andre vi har snakket med. Hvem har hengt opp en vindmåler i Skjella på Øran?

– Vi har jobbet lenge med å finne en ny landeplass for helikopter på Åndalsnes, men vi har ikke noe å gjøre med denne måleren, sier Nils Hoel i ambulansetjenesten i Rauma.

Han forteller også at fotballbana på Øran ikke er godt egnet som landingsplass for helikopter lenger, etter at det ble lagt kunstgras, både på grunn av aktiviteten på bana og av miljøhensyn når plastkuler blir vervlet opp. Men vindmåleren har altså ingen ting med disse planene å gjøre.

Men av Gunnar Døving i Jernbaneverket får vi svar. Han forteller at det er Bane Nord som har hengt denne opp og han ber oss ta kontakt med Roy Hoem som har hengt den opp for Bane Nord.

Roy Hoem forteller oss at ja, det er Bane Nord som har hengt den opp og at det har med brann og redning å gjøre. Ved eventuelle gasslekkasjer i området skal det kommunale brannvesenet kunne lese på denne måleren hvor det kan være trygt å rykke inn og hvor vindretningen gjør at det ikke bør rykkes inn. Hoem forteller at det er et krav om at slike skal henges opp.

For egen regning og for å sitere en spøkefull innringer her om dagen; Dette må være landets desidert mest potente vindmåler. Den har ikke hengt rett ned en eneste dag siden den ble hengt opp for flere uker siden!